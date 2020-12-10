Yeni evinde çekilen karesini yayınlayan Subaşı, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

"Ben güçlü bir kadınım" diyen Şeyma Subaşı, gönderisine şu notu düştü:

Hayatımda beni vuran her şeyi kendi başıma hallettim. Uyumak için ağladım. Kendimi topladım ve gözyaşlarımı sildim. Beni kıran şeylerle büyüdüm. Gün geçtikçe güçleniyorum ve bunun için Allah'a teşekkür etmeliyim.

Hikayemi bilmiyorsun, o kadın olmak için çok şey feda ettim ve şimdi bağımsızım, güçlüyüm, güçlü bir anneyim! Olumlu bir hayat yaşamak, kendi tarzım! Bunu yeni takipçilerime söylüyorum; burada sadece iyi hisler göreceksiniz. Nazar değmesin...