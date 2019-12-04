HABERTURK.COM

Uzun bir süredir Şeyma Subaşı ile aşk yaşayan Guido Senia'nın başka bir Türk kızı ile sarmaş dolaş görüntüleri paylaşılmıştı. Subaşı'yı aldattığı iddia edilen Senia, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Senia, yaptığı açıklamada, "Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen" ifadelerini kullandı.

ŞEYMA SESSİZLİĞİNİ KORUDU

Geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katılan Şeyma Subaşı, Instagram hesabında herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında sadece dans ettiği videoları paylaşan Subaşı, sessizliğini korumaya devam ediyor.