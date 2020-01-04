05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medyadan paylaşımlarla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez de Türk Hava Yolları'na seslendi.
Sık sık yurt dışı seyahatine çıkıp, dünyanın en önemli eğlence merkezlerine seyahat eden Subaşı, yakın arkadaşı Setenay Tetik'le birlikte İbiza'ya gitti. Ancak Subaşı ve Tetik, yaklaşık 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı.
"BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN!"
Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "9 saat aktarmalı uçuyoruz. Bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız... Eminiz bu yaz birçok insan bunu bekliyor" ifadelerini kullandı.
OLAY YORUM
Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kızları ve yeğenleriyle birlikte çekilen karesine yaptığı yorum ile gündeme geldi. Subaşı'nın "Melisa'nın gözü kapalı" yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.
Subaşı'nın bu yorumunu gören takipçileri, "Kızının kapalı ama neyse ki anasının gözü açık" yorumunu yaptı. Subaşı'nın yaptığı yorumda kalpli emojiler kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.
"KEŞKE ACUN'DAN 3 TANE ÇOCUK YAPSAYDIM"
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Subaşı, "Keşke Acun'dan 3 tane çocuk yapsaydım, şimdi rahattım. Başka babadan çocuk olayında kitleniyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Türk birinden mi, yabancı birinden mi olacak? Ben İtalya'da yaşasam Acun, Melisa'nın İtalya'ya gitmesine izin vermez" ifadelerini kullanmıştı.
Eski evliliğinden de bahseden Şeyma Subaşı, şunları söylemişti:
"ACUN'A ÇOK AŞIKTIM, ÖLÜYORDUM ONUN İÇİN"
Çok yorulmuştuk, 18 yaşımdan beri yaşadığımız olaylardan... Acun'la birbirimize karşı toleransımız kalmadı. Ben para için evliliğe devam edecek bir karakter değilim. O beni istemedi, ben de onu istemedim. İkimiz de birbirimize gelmeye çalıştık ama olmadı. Ben çok aşıktım, ölüyordum onun için.
"GUIDO KURUŞ ÖDETMİYOR"
Subaşı, sevgilisiyle gittiği tatillerde para harcamadığını söyledi. Subaşı, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" demişti.
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