Ailemden ise 'Kızım o birkaç fotoğrafa ne gerek vardı?' tepkisi geldi. Ben de onlara içimden bunu da paylaşmak geldi dedim. Onlar da 'Evet ama kızım biz Türkiye'de yaşıyoruz, örf ve adetlere göre ve Melisa var o da büyüyecek onu da düşün' dediler. Bana kalsa dudaktan öperken bile fotoğraf paylaşabilirim.