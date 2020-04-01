"DARALIYORUM"

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin evde kalması gerektiğini söyleyen Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

17-18 gündür herkes sağduyulu, herkes evinde diye düşünüyorum. Ben de sıkılıyorum daralıyorum ama yapacak bir şey yok Allah sağlığımızdan etmesin.