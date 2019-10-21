Tarkan başta olmak üzere pek çok ünlü ismin modacısı olan Gülnur Güneş, önceki akşam iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile nikah masasına oturdu. Çiftin görkemli düğününe ünlü isimler adeta akın etti.

Çok konuşulan düğünde ise Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansı dikkat çekti. İkilinin dansları sosyal medyada paylaşıldı. Subaşı ve Tilki'nin dansına ise takipçilerinden birçok yorum geldi. İşte o yorumlardan bazıları:

- Aleyna'nın elbisesi yaşına göre fazla.

- İkisi de birbirlerini bulmuş.

- Aleyna rol çalmaya çalışmış.

- Şeyma'dan daha enteresan figürler bekliyorduk.

ŞEYMA SUBAŞI: NORMAL BİR GÜN DAHA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve danslarıyla zaman zaman gündeme gelen Subaşı, geçtiğimiz aylarda İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte halay çekmişti. Subaşı, o anları "Normal bir gün daha" notuyla yayınlamıştı.