'Melisa benim yanımda yaşamalı'

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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında 'Melisa' krizi mi var?
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, uzun süredir babası Acun Ilıcalı ile İstanbul'da olan kızı Melisa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kızının yanında olması gerektiğini belirten Subaşı, "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır." dedi. Subaşı'nın bu sözleri, 'Eski eşi Acun Ilıcalı ile arasında kriz mi var?' sorusunu akıllara getirdi
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında velayet krizi yaşandığı iddia ediliyor. Bu söylentiyi gündeme getiren ise Şeyma Subaşı'nın kızıyla ilgili paylaşımları oldu. Subaşı, "Melisa 8 sene önce Miami'de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa, Miami’de annesi ile beraber yaşayamasın. Kararı tek başına veremiyorsun işte" yorumunda bulundu.
Şeyma Subaşı'nın bu açıklamaları eski eşi Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını da beraberinde getirdi.
"KIZIM BENİM YANIMA GELMELİ"
Subaşı daha sonra yeni bir açıklama daha yaparak, "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı" dedi.
"ŞEYMA ÇOK İYİ BİR ANNE"
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada, "Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
115 BİN TL NAFAKA ALIYOR
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, 2018'de boşanmıştı. Ilıcalı, kızı Melisa'nın velayetini almıştı. Melisa Ilıcalı için boşanma davasında hükmedilen 10 bin liralık iştirak nafakası düşürülmüştü. Subaşı velayetin değiştirilmesinden sonra 115 bin lira nafaka almaya başlamıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında 'Melisa' krizi mi var? - Magazin haberleri/seyma-subasi-ile-acun-ilicali-arasinda-melisa-krizi-mi-var-3255075-magazin
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