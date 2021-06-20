Sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını da paylaşan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:



"Senin ne kadar muhteşem bir insan olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez... Aile olmak için sabırsızlanıyorum. Harika bir koca ve baba olmanı izlemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte paylaşacağımız gelecek için çok heyecanlıyım aşkım."