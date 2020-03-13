Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, Türkiye'ye geldi. Bir etkinliğe katılan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Subaşı, koronavirüs nedeniyle pek çok yurt dışı planını iptal ettiğini söyledi. Tel Aviv seyahatini de erteleyen Subaşı, "Gitseydim iki hafta boyunca karantinada kalacaktım, bu yüzden vazgeçtim" dedi.

Yurt dışından gelen Guido Senia'nın ise 14 günlük karantina kuralına uymadığı öne sürüldü.

Subaşı ise çıkan iddialara yayınladığı video ile yanıt verdi.