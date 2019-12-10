- "Ben namaz kılıyorum' demiştin. Seni insanlar hep partilerde görüyor. Dinini ya da namaz kılmayı bıraktın mı?"



Çok uç noktalar gibi gözüküyor aslında. Çok ağladım zamanında. Benim annem, babam beş vakit namazında insanlar. Annem ağzına içki sürmemiş bir insan. Biz aslında gerçekten çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermediğimi biliyorum.

Ben çok Allah'a inancı olan bir insanım ve biz böyle büyüdük. Melisa'ya da öyle yapıyorum. Kimse öyle düşünmez ama keşke Melisa ile bu muhabbetlerimizi duysanız. O kadar iyi anlıyor ki... Çok tatlı bir şekilde ona anlatıyorum, inşallah doğru söylüyorumdur.