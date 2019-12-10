10 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı, kısa bir süre önce YouTube hesabı açarak günlük yaşantısını paylaşmaya başladı.
Subaşı, bu kez YouTube kanalından yayınladığı videoda hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.
- "YouTube kanalı açınca insanlar 'Parası bitti' diye düşündü. Bu konuyla ilgili sen ne söylemek istersin?"
YouTube benim senelerdir içinde bulunduğum, çok ilgilendiğim bir alan değildi. Sadece müzik dinlemek için kullanılan bir mecraydı diyebilirim. Birkaç senedir YouTube için bana proje getiren çok olmuştu ama hiç profesyonel bir şekilde bu işi düşünmemiştim.
Daha sonra 'Neden şimdi bu işe girmeyeyim?' diye düşündüm. Sürekli telefonu elinde olan, resim ve videolar paylaşan bir insanım. O yüzden 'Neden biri beni ve hayatımı çekmesin?' diye düşündüm. Benim hoşuma gitti. Bundan sonra da devam edeceğim. Bunun para bitmesiyle alakası yok.
- "Ben namaz kılıyorum' demiştin. Seni insanlar hep partilerde görüyor. Dinini ya da namaz kılmayı bıraktın mı?"
Çok uç noktalar gibi gözüküyor aslında. Çok ağladım zamanında. Benim annem, babam beş vakit namazında insanlar. Annem ağzına içki sürmemiş bir insan. Biz aslında gerçekten çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermediğimi biliyorum.
Ben çok Allah'a inancı olan bir insanım ve biz böyle büyüdük. Melisa'ya da öyle yapıyorum. Kimse öyle düşünmez ama keşke Melisa ile bu muhabbetlerimizi duysanız. O kadar iyi anlıyor ki... Çok tatlı bir şekilde ona anlatıyorum, inşallah doğru söylüyorumdur.
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