"YENİ BAŞLANGIÇLAR"



Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa ile doğanın içinde yeni bir eve taşınan Subaşı, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yeni evinde çekilen karesini, "Yeni ev, yeni başlangıçlar... Her beğeniyi bir 'Hayırlı olsun' olarak anlıyorum, herkese teşekkürler" notuyla yayınlayan Subaşı'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni almıştı.