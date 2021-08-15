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Şeyma Subaşı, Bodrum tatilini sürdürüyor - Magazin haberleri

Şeyma Subaşı: Mutlu vücut, mutlu zihin

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp, Bodrum'a gelen Şeyma Subaşı'nın tatili devam ediyor. Önceki gün bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı, fotoğraflarına "Sadece şimdi değil, kendimi bildiğimden beri vücudum çok iyi. Vücudunuza nasıl davrandığınız, kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin..." notunu düştü

15.08.2021 - 10:59 | Güncelleme: İLANDIR
HABERTURK.COM

  • Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, 3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. Subaşı ile Bodrum'a giden bonkör sevgili, önceki gün lüks bir otelde günlüğü 3 bin 800 Euro'ya (yaklaşık 38 bin lira) villa kiraladı.

  • Geçtiğimiz hafta orman yangınlarının sürdüğü Bodrum'da verdiği pozlarla eleştiri oklarının hedefi olan Şeyma Subaşı, Alsaloussi ile konakladığı villadan çektiği fotoğrafları yayınladı.

  • "KENDİMİ BİLDİĞİMDEN BERİ VÜCUDUM ÇOK İYİ"

    Pembe bikinisiyle ayna karşısında poz veren ünlü isim, karın kaslarını gözler önüne serdi. Şeyma Subaşı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımında, "Sadece şimdi değil, kendimi bildiğimden beri vücudum çok iyi. Vücudunuza nasıl davrandığınız, kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin..." ifadelerini kullandı.

  • SEVGİLİSİ VE AİLESİYLE TATİLDE

    Subaşı geçtiğimiz günlerde de annesi, babası, kızı Melisa ve sevgilisi ile tekne turuna çıkmıştı.

    Mart ayında Mohammed Alsaloussi'yi ailesiyle tanıştıran Şeyma Subaşı, babası ve sevgilisiyle objektif karşısına geçti. Subaşı, fotoğraflarını, "Hayattan daha ne isteyebilirim ki?" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.

  • ŞEYMA'YA BÜYÜK TEPKİ

    Subaşı, yangınlarla boğuşan Bodrum'da tekne üzerinden bu fotoğrafını yayınlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımları sosyal medyada tepki toplamıştı.

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