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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, YouTube hesabı da açarak günlük yaşantısını gözler önüne sermeye başlamıştı.
Kısa bir süre önce merak edilenleri Youtube'dan yanıtlayan Subaşı, kendisiyle ilgili gelen sorular için tekrar kamera karşısına geçti ve çarpıcı açıklamalar yaptı.
Hamileliğin sırasında Acun seni Miami'ye mi gönderdi?
Evli bir adamdan hamile kaldığım için ve bu kişi de çok ünlü bir insan olduğundan dolayı merak edilen biri haline geldim. İstanbul'da dışarı çıkamaz hale geldim. Ben zaten Amerika'da doğum yapmak istiyordum. Hamileliğimi de orada geçirdim. Kendim gitmek istedim. 4-5 ay kaldım. Orada doğumumu yaptım çok rahattım. Kimse yanımda yoktu. İngilizcem de yoktu. 23 yaşındaydım. Hep Allah'a sığındım.
Oğulcan Engin ve Burcu Esmersoy ile neden artık görünmüyorsun?
Oğulcan hala benim canım kardeşim. Anne ve babasına bayılırım. Onlar da beni çok severler. Kardeş, kardeşe küstü gibi oldu. Ortamlar değişti. Hayat böyle gitti... O kadar da büyük modernlik söz konusu değil. Oğulcan, Acun abisiyle birlikte...
Burcu ile gerçekten çok yakındık. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun' dedi. Ben de story'lerime falan koydum. Ama dürüst olmak gerekirse, bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın. Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli falan o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı. Yaşam tarzlarımızdan dolayı ayrıldık diyebiliriz. Ben enerjisel çok uyuz bir tip olabilirim, o tarz insanlar için... Baskın karakterim... Benim gibi bir karakterin arkadaşı olmak yorabilir. Çok enerjim var...
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