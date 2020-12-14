30 yaşındaki Subaşı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Sürekli gerçek hayatta giymediği halde video koymak... Büyük zaman emek isteyen iş, tebrik ederim ama benim buna ayıracak zamanım yok. Birçok arkadaşım bu yazdığıma uyuz olabilir. Ben ınfluencer değilim. Beni artık sadece 'Şeyma' olarak kabul edin.