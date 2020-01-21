Neden hep Türkler İngilizcemi düzeltmeye çalışıyor? Anlamıyorum. Tamam hepiniz İngilizce öğretmenisiniz, ben sıfırım. Merak etmeyin. Şimdi bütün yabancı arkadaşlarım anladı ne demek istediğimi, sen düzeltince yani. Teşekkürler.