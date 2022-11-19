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BKM yapımı ‘Zorla Güzellik Olmaz’ seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Celal Tak’ın üstlendiği, Erkan Ersezer’in kaleme aldığı ‘Zorla Güzellik Olmaz’ın oyuncu kadrosunda Neslihan Yeldan, Sinem Uslu, Fatma Toptaş, Gümeç Alpay, Gülçin Hatıhan, Kayra Sır, Melisa Bostancıoğlu, Ayhan Bozkurt, Aytek Önal yer alıyor.

BKM Tiyatro’da seyircilerle buluşacak olan ‘Zorla Güzellik Olmaz’ baskıcı bir sistemin içinde sıkışmış sıradan kadınları ve sıradan bir kadının sisteme baş kaldırmasıyla nelerin değişebileceğini komik bir üslupla sahneye taşıyacak. Seyirciyi hayli tartışmalı bir alanda düşünmeye sevk edecek bu çarpıcı oyun, birbirinden yetenekli kadın oyuncularının performanslarıyla da çok konuşulacak.