Osmaniye'de seyir halindeki otomobilin LPG tankının patlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında meydana geldi. Yusuf S. idaresindeki 06 MIH 85 plakalı otomobilin seyir halindeyken LPG tankı patladı. Sürücü Yusuf S. kendisini can havliyle dışarıya atmaya başarırken yangın nedeniyle otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından olay yerine yakın yerde bulunan benzin istasyonuna götürülen yaralı Yusuf S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı otomobildeki yangın, Osmaniye Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.