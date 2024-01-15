Seyir halindeyken kalp krizi geçirdi

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Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Abdurrahman B. yönetimindeki 27 U 1670 plakalı tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolda makasladı.

Tırın kaza yaptığını gören bir ticari taksi sürücü ile yolcu otobüsünde bulunan yolcular tır sürücüsüne yardım ederek, bulunduğu yerden kurtardı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye ilk müdahaleyi taksi sürücüsü ve yolcular yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tır sürücüsü Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.