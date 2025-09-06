Seyir halindeyken alev aldı

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan yolcu otobüsü yandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nurdağı gişeleri mevkiinde sabah erken saatlerinde Mahfuz D. (60) yönetimindeki yolcu otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu. 35 yolcu tahliye edildikten sonra alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüste kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep'ten İstanbul'a giden ve yangın nedeniyle panik yaşayan yolcular, bölgeye gelen başka otobüsle yola devam etti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.