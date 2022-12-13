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Seyir halinde motoru alev alan otobüsü itfaiye müdahale etti

Karabük'te, seyir halindeki otobüsün motor kısmı alev aldı. Motordan duman çıktığını fark eden şoför, araçtaki yolcuları tahliye etti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

Giriş: 13.12.2022 - 18:49 | Güncelleme: ABONE OL
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı
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DHA

Karabük'te, seyir halinde motor kısmı alev alan yolcu otobüsüne itfaiye ekipleri müdahale etti.

Marmaris- Kastamonu seferini yapan Ali İhsan T. idaresindeki yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Eskipazar-Karabük kara yolu Mermer kavşağına geldiğinde motor kısmı alev aldı.

ŞOFÖR YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Motordan duman çıktığını fark eden Ali İhsan T., aracı yol kenarına çekerek, içindeki 21 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün yanan motor kısmındaki yangını söndürdü.

Otobüsün motor kısmının zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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