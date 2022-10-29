Seyir halindeki TIR alev alev yandı!

Mersin'de, Tarsus- Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli yakınlarında gece saatlerinde, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR'ın kupa kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı.

DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden sürücü, TIR'ı yolun sağına çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, TIR'ın kupa kısmını saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kupa kısmı tamamen yanan TIR, kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.