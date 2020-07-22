Seyir halindeki otomobil yandı - ADANA

Alınan bilgiye göre, Ramazan G. idaresindeki 01 UZ 219 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.Bu sırada otomobildeki 5 kişi araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.Polis ekipleri otomobil sürücüsü Ramazan G'nin yangın çıktığı sırada olay yerinden ayrıldığını tespit etti.İtfaiye ekipleri yaptıkları ilk incelemede yangının aracın çakmaklığından kaynaklandığını belirledi.

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