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        Haberler Gündem Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Güncel haberler

        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:08
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        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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        Olay, saat 16.00 sıralarında Kilimli ilçesi Karadon Şehit Arif Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Muayene istasyonu önünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

        Alevler, kısa sürede otomobili sardı. Sürücü, otomobili sağa çekip itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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