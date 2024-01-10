Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi
Olay, saat 16.00 sıralarında Kilimli ilçesi Karadon Şehit Arif Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi.
Muayene istasyonu önünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.
Alevler, kısa sürede otomobili sardı. Sürücü, otomobili sağa çekip itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.