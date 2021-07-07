Ankara'dan Çanakkale'ye seyreden özel bir şirkete ait otobüsün motor kısmından Lapseki'nin Güreci köyü yakınlarında duman çıkmaya başladı.

AA'nın haberine göre, durumu fark edip yol kenarında otobüsü durduran şoför, araçtaki 8 yolcu ile muavin ve yedek şoförü otobüsten indirdi. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tamamını sarıp yol kenarındaki orman arazisine sıçradı.

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile karadan, helikopter ile havadan müdahale edildi.

Olayda otobüs kullanılamaz hale gelirken bir miktar orman arazisi de zarar gördü.