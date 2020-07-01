Seyir halindeki motosikletten düşen bebek yaralandı - ADANA

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde Suriye uyruklu Ammar Amir idaresindeki plakasız motosiklette anne Cevahir Ahmed el Yusuf'un kucağındaki 6 aylık bebeği Musal Alalı düştü.Başını asfalta çarparak yaralanan Musal bebek, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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