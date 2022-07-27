Seyir halindeki araçta başından vuruldu

DHA

Adana'da, seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutulan ticari araçta bulunan yolcu başından vuruldu.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın sürücüsünün başını sıyırıp, yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti.

TIP MERKEZİNE SÜRÜP, YARDIM İSTEDİ

Arkadaşının yaralandığını gören sürücü aracını yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine sürdü. Ağır yaralı Ersönmez, tıp merkezindeki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ersönmez'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

ARAÇTA ÇOK SAYIDA KURŞUN İZLERİ

Alnında sıyrık oluşan sürücüsü ise ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yaptığı incelemede aracın ön camı ve tavana yakın noktada kurşun izleri tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.