Seyir halindeki aracın bagajından düştü!

Gaziantep'te hareket halindeki hafif ticari aracın bagajında bulunan bir kişi, bagaj kapısının açılması sonucu trafiğin yoğun olduğu yola düştü.

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İHA'nın haberine göre arkadaki aracın kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda yapılan ani fren ise faciayı önledi.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Olayda hafif ticari aracın bagaj kısmında yolculuk yapan ve kız çocuğu olduğu iddia edilen bir kişi, yokuş yukarı seyir halinde olan aracın bagaj kapısının açılmasıyla aniden yola düştü. Arkadan gelen aracın ani fren yapması sonucu facianın eşiğinden dönüldü.

O anlar ise arkadaki aracın ön cam kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bagajdan düşen kişinin yola savrulması ve arkadaki aracın son anda ani frenle durması yer alıyor.