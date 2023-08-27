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Şanlıurfa'da, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca (64), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile, peş peşe ateş açıldı.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, sürücü Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Hasan Atmaca'nın cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.