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Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir araç seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün yanan araçtan çıkmayı başardığı olayda, çevredekilerin yardımıyla, alevlere teslim olan araç söndürüldü.

Giriş: 18.03.2023 - 13:07 | Güncelleme: ABONE OL
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu
İHA

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Çevredekiler yanan araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil seyir halinde iken alev aldı. Motor kısmından dumanın çıktığını gören sürücü yol ortasında durarak can havliyle araçtan dışarı çıktı.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal edinceye kadar yanan araca yangın tüpleriyle müdahalede yapıldı.

Araç kısa sürede söndürülürken ölen yada yaralanan olmadı. Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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