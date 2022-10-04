Olay saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-4 mevkisinde meydana geldi. İnegöl´den Bozüyük istikametine giden Salih Bozkurt (43) yönetimindeki 63 TG 009 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Kısa sürede TIR'ın alev aldığını gören Bozkurt, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazanın ardından yangın büyürken, sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken; TIR hurda yığınına döndü. Yangın nedeniyle kapanan karayolu, aracın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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