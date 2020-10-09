Seyir halinde yanan otomobilden diğer sürücülerin uyarısıyla kurtuldular

Kent merkezinden Tavas istikametine seyreden Birtan Şeker'in kullandığı 20 ADT 581 plakalı otomobilden Denizli-Muğla kara yolu Sarıabat Mahallesi yakınlarında duman yükselmeye başladı.

Şeker, dumanı fark eden diğer sürücülerin uyarması üzerine otomobili emniyet şeridine çekti.

Bu sırada otomobilin ön bölümü alev aldı. Sürücü ve eşi Çiğdem Martin Şeker, araçtan inerek uzaklaştı.

Yangın tüpleriyle söndürülemeyen alevlere, Denizli İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 6 ay önce yeni alındığı belirtilen otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Birtan Şeker, gazetecilere, yangını fark etmediklerini söyledi. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracı yol kenarına çektiklerini belirten Şeker, yeni otomobilin nasıl yandığını anlayamadığını dile getirdi.