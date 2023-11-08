İstanbul'da seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar
İstanbul'da, D-100 Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeki K.E.'ye, seyir halindeki başka bir otomobilden defalarca ateş açıldı. Saldırıda yaralanan K.E., hastaneye kaldırıldı
- 1
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. isimli sürücü otomobiliyle Avcılar istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın sürücüsünün kendisine selektör yaptığını fark etti.
- 2
Kısa süre sonra sol şeride geçen otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından K.E. isimli sürücünün aracına defalarca kez ateş edildi. Yaralanan K.E., otomobilini durdurdu.
- 3
Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. K.E., sağlık ekipleri tarafından Başaksehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. K.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
-
- 4
Polisin olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
- 5
Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yeri çevresinde, çalılıkların içinde, ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi. Tabancanın kendisine ait olduğu söyleyen B.Ş. isimli kişi gözaltına alındı.