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        Haberler Gündem 3. Sayfa Seyir halinde kurşun yağdırdılar - Haberler

        İstanbul'da seyir halindeki araca kurşun yağdırdılar

        İstanbul'da, D-100 Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeki K.E.'ye, seyir halindeki başka bir otomobilden defalarca ateş açıldı. Saldırıda yaralanan K.E., hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:37 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:40
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          İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. isimli sürücü otomobiliyle Avcılar istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın sürücüsünün kendisine selektör yaptığını fark etti.

        • 2

          Kısa süre sonra sol şeride geçen otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından K.E. isimli sürücünün aracına defalarca kez ateş edildi. Yaralanan K.E., otomobilini durdurdu.

        • 3

          Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. K.E., sağlık ekipleri tarafından Başaksehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. K.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        • 4

          Polisin olay yeri incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        • 5

          Öte yandan polis ekipleri tarafından olay yeri çevresinde, çalılıkların içinde, ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi. Tabancanın kendisine ait olduğu söyleyen B.Ş. isimli kişi gözaltına alındı.

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