İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olay, saat 03.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, K.E. isimli sürücü otomobiliyle Avcılar istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir aracın sürücüsünün kendisine selektör yaptığını fark etti.