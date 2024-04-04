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        Haberler Gündem Seyir halinde alev topuna döndü

        Seyir halinde alev topuna döndü

        Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:30 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:30
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        Seyir halinde alev topuna döndü
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        Kızıltepe- Mardin karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 BS 504 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Sürücüsü, otomobili sağa çekip durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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