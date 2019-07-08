Seyidoğlu Baklavacısı mı, Seydioğlu Baklavacısı mı

Pendik D-100 karayolunda meydana gelen olayda iddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi olduğu ortaya çıkan Hüseyin ve Hasan Sel kendisine yol vermeyen aracın önüne aniden geçerek durdu. Daha sonra içerisinde hamile bir kadının da bulunduğu aracın dikiz aynasını kıran Hüseyin Sel otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı. Şirketin sahiplerinden trafik terörü estiren Hüseyin Sel yaptığı yazılı açıklamada "ani rahatsızlık geçiren annelerinin yanına gitme gayreti içinde" olduğu vurgusu yapıldı. Son dakika bilgisine göre, hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Hasan Sel karakola giderek teslim oldu.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, dün Pendik D-100 karayolu Tuzla istikametinde meydana gelen olayda; iddiaya göre Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hasan Sel idaresindeki otomobil emniyet şeridinden gidiyordu. Hasan Sel bir süre sonra tekrar yola girmek için hamle yaptı. Ancak Y.B. idaresindeki otomobil onun yola girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine Hüseyin Sel seyir halindeyken Y.B.'nin aracına yumrukla vurdu. Daha sonra o aracı takip edip önüne geçip durdu. Arkadan gelen Y.B. idaresindeki araç da arkadan çarparak durabildi.

Aracından inen Hüseyin Sel arkadaki sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Y.B.'nin araçta hamile kadın olduğunu söyleyerek otomobilinin kapılarını kilitledi. Bunun üzerine Hüseyin Sel önce aracın yan dikiz aynasını tekme ile kırdı. Ardından da otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

SOSYAL MEYDA KARIŞTI: SEYİDOĞLU MU, SEYDİOĞLU MU?

Sosyal medya da isim benzerliği nedeniyle "Seyidoğlu Baklava" paylaşımları yapılırken "Seydioğlu Baklava"dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Ünlü Baklavacı olayının perde arkasındaki isim "Seydioğlu Baklava" olduğu ortaya çıktı.

SEYDİOĞLU BAKLAVALARINDAN AÇIKLAMA

Pendik'te trafik terörü estiren, hamile kadının da içinde olduğu araca şiddet uygulayan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin Sel yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hüseyin Sel imzasıyla yayımlanan şirketin açıklaması şöyle:

"6 Temmuz 2019 günü İstanbul Pendik D100 karayolunda yaşanan üzücü hadise yazılı ve görsel basında yer almış olup, Seydioğlu Baklava A.Ş. ve sahibi Hüseyin SEL haksız bir şekilde toplumsal lince maruz bırakılmıştır. Olaya ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşılacağı üzere Seydioğlu Baklava A.Ş. sahibi Hüseyin SEL'in bu üzücü hadisede araç içindeki şahıslara yönelik hiçbir şekilde fiili ve sözlü müdahalede bulunmayıp, aksine olayların yatışması için çaba sarf ettiği görülmüştür. Buna rağmen firmamız ve sahibi hakkında sosyal medyada ağır hakaret içeren paylaşımlar yapılmaktadır. Olayın her ne kadar da basına yansıyan görüntülerinde yer almasa da, diğer araç sürücüsünün olayın başlangıcında el kol hareketleri, yol vermeme gibi tahrik unsuru içeren davranışlarda bulunmuştur. Şirketimizin sahibi Hüseyin SEL ve araçta bulunan Hasan SEL ani rahatsızlık geçiren annelerinin yanına bir an evvel yetişme gayesiyle trafikte hareket halinde iken, diğer araç sürücüsünün yukarıda bahsettiğimiz gibi olumsuz davranışları bir adım öteye giderek Firmamız sahibi Hüseyin SEL ve araçta bulunan Hasan SEL'in içinde bulundukları aracın dikiz aynasına ve arka tarafta sürüş halinde kendi aracı ile kasten vurmak suretiyle trafikte güvenliği tehlikeye sokmakla devam etmiştir. Bu durum sonrasında görüntülerde yaşanan olayların olmasında Seydioğlu Baklava A.Ş. sahibi ve sahibi hakkında yapılan bu haksız ve olumsuz haber paylaşımlara karşı bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Yaşanan bu olumsuz olaylardan üzüntü duyulduğu tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz."

SEYİDOĞLU BAKLAVA'DAN AÇIKLAMA