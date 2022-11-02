Seyhan'ı takside öldüren sanığın cezası belli oldu! - En son haberler

DHA

Kocaeli'de, bindiği takside Seyhan Gözer'i (44) tabanca ile vurarak öldüren Ali Akbaba'nın (50) cezası belli oldu. Ali Akbaba, Gölcük ilçesinde 28 Ekim 2021'de takside tartıştığı Seyhan Gözer'i tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürdü. Hastaneye gitmek isteyen taksi şoförüne aracı emniyete sürmesini söyleyen Akbaba, polise teslim oldu. İşlemleri sonrası adliyeye sevki sırasında "Bu, bir namus meselesi" diyerek bağıran Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Ali Akbaba hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Son duruşmada savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen kadının yakınları ile avukatlar katıldı. Son kez duruşmada savunma yapan sanık Akbaba, "Tasarlayarak, planlayarak kimseyi öldürmedim. Olay, kazadır. Kanun ne derse, buna razıyım" dedi. MAHKEMEDEN, PİŞMANLIK İFADESİ GÖSTERMEDİĞİ VURGUSU Mahkeme heyeti, sanığın yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık ifadesi göstermediğini vurguladı. Heyet, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığa ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 2 yıl, E.K.'yi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle de 3 yıl hapis cezası verildi.