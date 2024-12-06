Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Seyhan'da "Askıda Al" projesi | Son dakika haberleri

        Seyhan'da "Askıda Al" projesiyle giysi, ayakkabı ve oyuncak

        Adana'nın Seyhan Belediyesi, Seyhan Kent Konseyi ve Türk Kızılay Seyhan Şube Başkanlığı iş birliğiyle "Askıda Al" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Seyhan Belediyesi Halk Pazarı'na gelerek giysi, ayakkabı ve oyuncak gibi ihtiyaçlarına ücretsiz ulaşabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyhan'da "Askıda Al" projesi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Seyhan Belediyesi'nin Seyhan Kent Konseyi ve Türk Kızılay'ı paydaşlığında hayata geçirilen "Askıdan Al" projesiyle, ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak.

        Seyhan Belediyesi Halk Pazarı'ndaki kurulan stantlara konulan ürünler proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Projenin ilk gününde Seyhanlılar'la bir araya gelen Başkan Oya Tekin, sosyal destek çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Bu tür projelerle Seyhanlılar'ın gönüllerine dokunmaya devam edeceklerini dile getiren Tekin, "Çok anlamlı bir proje bugün başlamış oldu. Belediye olarak yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere destek vermeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. İhtiyaçlarımızı karşılamanın yüksek maliyetler sebebiyle güçleştiği bu dönemde sosyal destek ve dayanışma çok önemli. Askıdan Al projesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

        Seyhan Kent Konseyi Başkanı Hanife Küçükyılmaz da, önemli bir çalışmanın hayata geçirilmesi nedeniyle Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

        "Askıdan Al" projesine bağış yapmak isteyenler ise, "0537 521 63 08" numaralı telefondan Seyhan Kent Konseyi'ne ulaşabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #adana haberleri
        #seyhan belediyesi askıda al projesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        ABD'den uçaklı mesaj
        ABD'den uçaklı mesaj
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 31 tutuklama
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Habertürk Anasayfa