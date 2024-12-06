Seyhan'da "Askıda Al" projesi

Adana'nın Seyhan Belediyesi'nin Seyhan Kent Konseyi ve Türk Kızılay'ı paydaşlığında hayata geçirilen "Askıdan Al" projesiyle, ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanacak.

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Seyhan Belediyesi Halk Pazarı'ndaki kurulan stantlara konulan ürünler proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Projenin ilk gününde Seyhanlılar'la bir araya gelen Başkan Oya Tekin, sosyal destek çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bu tür projelerle Seyhanlılar'ın gönüllerine dokunmaya devam edeceklerini dile getiren Tekin, "Çok anlamlı bir proje bugün başlamış oldu. Belediye olarak yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere destek vermeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. İhtiyaçlarımızı karşılamanın yüksek maliyetler sebebiyle güçleştiği bu dönemde sosyal destek ve dayanışma çok önemli. Askıdan Al projesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Hanife Küçükyılmaz da, önemli bir çalışmanın hayata geçirilmesi nedeniyle Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve katkı sunan herkese teşekkür etti. "Askıdan Al" projesine bağış yapmak isteyenler ise, "0537 521 63 08" numaralı telefondan Seyhan Kent Konseyi'ne ulaşabilecek.