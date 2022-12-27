Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Seyhan Belediyesi'nden ücretsiz koruyucu hayvan sağlığı hizmeti

Seyhan Belediyesi'nden, üreticilere ücretsiz koruyucu hayvan sağlığı hizmeti

Adana Seyhan Belediyesi'nin kırsal kalkınma hizmetleri kapsamındaki hizmetlerine bir yenisi ekledi. Belediyi, hayvancılık yapan üreticilere koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Belediye daha önce de üreticilerin girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için bin dönüme yakın büyüklükteki üç merayı ıslah etmişti

Giriş: 27.12.2022 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
Seyhan Belediyesi'nden ücretsiz koruyucu hayvan sağlığı hizmeti
İHA

Adana'nın Seyhan Belediyesi, kırsal kalkınma hizmetleri kapsamında hayvancılık yapan üreticilere koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerinin ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Daha önce üreticilerin girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için bin dönüme yakın büyüklükteki üç merayı ıslah edip hayvancılıkla geçimini sağlayanların hizmetine sunan Seyhan Belediyesi'nin yeni ücretsiz hizmeti için belediyenin veteriner hekimi, zooteknist ve veteriner teknikerinden oluşan ekip sahada görev yapıyor.

BUGÜNE KADAR BİNDEN FAZLA HAYVANA UYGULANDI

Ekip, ilçe kırsalında büyükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret ederek, hayvanları hastalıklardan koruyan aşıları yapıyor. Çalışma sırasında hayvanların beslenme ve meme kontrolleri de gerçekleştirilerek hem hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmeye hem de vatandaşa sunulan sütlerin verim ve kalitesinin artmasına yönelik olarak iç ve dış parazit ile vitamin uygulamasını gerçekleştiriliyor. Belediyenin uygulama ile bugüne kadar binden fazla büyükbaş hayvana koruyucu sağlık hizmeti sunuldu.

"UYGULAMAMIZ VATANDAŞI RAHATLATIYOR"

Hayvancılığın sıkıntılı günlerden geçtiğini ifade eden Seyhan Belediyesi Veteriner Hekimi Emrah Çelikkol, "Böyle bir durumda kendilerine bir yardım eli uzandığında hiç olmazsa kendilerini güvende hissediyorlar. Vatandaş bu uygulamaları rutin olarak yapamıyor; çünkü maliyetli. Bizim bunları yapmamız vatandaşı hem ekonomik olarak hem de sağlık açısından rahatlatıyor" dedi.

"BU DESTEKTEN ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI"

Seyhan Belediyesi ekipleri ile Başkan Akif Kemal Akay'a desteklerinden dolayı teşekkür eden hayvancılıkla uğraşan Yağmur Gök de, "Bu desteğinden çok memnunuz. Bize bu desteği verdiği sürece ben bu hayvancılığı yapmaya ve devam etmeye karar veriyorum. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Hayvancılık yaparken yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Gök, Seyhan Belediyesi tarafından verilen desteğin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Manisa'da su sıkıntısı çeken mahallelinin heyecanlı bekleyişi
Manisa'da su sıkıntısı çeken mahallelinin heyecanlı bekleyişi
Tarihi Tunca Köprüsü 3 gün trafiğe kapatıldı
Tarihi Tunca Köprüsü 3 gün trafiğe kapatıldı
Mardin'de 2 bin ağaç ve fidan daha toprakla buluştu
Mardin'de 2 bin ağaç ve fidan daha toprakla buluştu
Ukrayna bandıralı gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza
Ukrayna bandıralı gemiye 3 milyon 492 bin lira ceza

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.