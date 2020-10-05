AA

Koytak, AA muhabirinin Kuveyt-Türkiye ilişkileri, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf El Ahmed El Cabir El Sabah'ın ilişkileri güçlendirmesine yönelik beklentiler, ticaret hacmi, Türkiye'nin bu ülkedeki diğer faaliyetleri hakkındaki sorularını yanıtladı.

Öncellikle, Kuveyt-Türkiye ilişkilerine önem verip, ikili mükemmel ilişkileri kendi döneminde geliştiren ancak 29 Eylül'de hayatını kaybeden merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah’a Allah’tan rahmet dileyen Koytak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Emir Şeyh Sabah arasındaki samimi ve güçlü diyalog, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin örnek seviyelere ulaşmasında bir lokomotif işlevi gördü." hatırlatmasında bulundu.

İki liderin son yıllarda Kuveyt-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda ne tür adımlar attığına değinen Koytak, şunları söyledi:

"İki liderin bilge rehberlikleri sayesinde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği de siyasi ilişkilerimize paralel olarak giderek güçlendi. Bu bağlamda, devlet başkanı düzeyinde karşılıklı beş ziyaretin gerçekleştirildiği 2017 yılı müstesna bir yıl olarak hatırlanacaktır. O yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Kuveyt’i üç kez, Emir Şeyh Sabah da ülkemizi iki kez ziyaret etmiştir. Emir Şeyh Sabah’ın ülkemizde düzenlenen Filistin/Kudüs konulu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) acil toplantılarına ilerleyen yaşına rağmen katılmış olması da takdire şayandır."

Merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın sadece ikili ilişkilere değil, tüm coğrafyada barışa ve refaha yönelik değerli katkılarda bulunduğunun altını çizen Koytak, "Barışçı, yapıcı ve sağduyulu dış politika anlayışının örnek ismi olan Emir Şeyh Sabah’ın liderliğindeki Kuveyt, ihtilafların çözümü için ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarına öncülük etti, bölgemiz için istikrar kaynağı oldu." dedi.

- "Şeyh Nevvaf döneminde daha da ileriye taşınacağına inancımız tamdır"

Kuveyt Devleti’nin yeni Emiri olan Şeyh Nevvaf El Ahmed El Cabir El Sabah’ın deneyimli bir siyasetçi ve devlet adamı olduğuna dikkati çeken Koytak, "İki kardeş ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda, ilişkilerimizin her alanda güçlenerek gelişmesi samimi arzumuzdur. Merhum Şeyh Sabah, Türkiye-Kuveyt ilişkileri bakımından da değerli bir miras bırakmıştır. Bu mirasın Şeyh Nevvaf döneminde daha da ileriye taşınacağına inancımız tamdır." temennisinde bulundu.

Büyükelçi Koytak, Erdoğan'ın, Emir Şeyh Sabah’ın vefatının ardından Şeyh Nevvaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, iki lider arasında önümüzdeki dönemde gerçekleşebilecek görüşmelerin, ülkeler arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılmasına vesile olacağını ifade etti.

- "Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi Kuveyt halkının Türkiye'ye karşı çok iyi bir ilgisinin olduğunu ve bunun birçok alanda gözlemlendiğini aktaran Koytak, başta turizm olmak üzere birçok alandaki ticari faaliyetler hakkında şunları aktardı:

"Kuveyt, Körfez ülkeleri arasında ülkemize en çok uçak seferi düzenleyen ülkeydi. 2019 yılında 374 binden fazla Kuveytli turist ülkemizi ziyaret etti. Nitekim Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkedir. Kuveytli kardeşlerimiz 10 bine yakın konut alarak Türkiye’de en fazla emlak satın alan ülkelerden biri olmuştur. Öte yandan, Kuveyt’in ülkemize daha fazla yatırım yapabileceğini düşünüyoruz. Kuveyt’te iş yapan çok sayıda büyük müteahhitlik firmamız mevcut. Bu dönemde firmalarımızın Kuveyt’te planlanan projelerden daha fazla pay alması için çabalarımız sürüyor."

Göreve geldiği ilk günden itibaren, sağlık iş birliği ve yüksek-öğretim konularında aktif olunabilecek öncelikli alanları belirlediklerini belirten Koytak, "Bu alanlarda Kuveyt’in ülkemizin imkanlarını daha iyi değerlendirebileceğine ve iş birliğimizin gelişmesinin, uzun vadede her iki ülke için de kazan-kazan durumu teşkil edeceğine inanıyorum." dedi.

- "Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açmayı arzu ediyoruz"

Kuveyt ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem gösterdiklerine dikkati çeken Büyükelçi Koytak, "Kültür zemininde halklarımızın daha sık buluşmasına yönelik projelere destek vermemiz de önem taşıyor. Bu çerçevede, Kuveyt'te bir Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açmayı arzu ediyoruz. Yine göreve geldiğimden beri hem Türkçe dil kurslarını yaygınlaştırdık, hem de daha önce atıl durumda olan Kuveyt Hükümeti’nin Türk öğrencilerine tahsis ettiği Arapça Burslarını aktif hale getirdik." diye konuştu.

- "Kuveyt’e ihracatımız düzenli olarak artmaktadır"

Her iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında toplamda 711 milyon dolar olduğunu söyleyen Koytak, ticaret hacminin detayları ve 2020 yılına ait rakamlar hakkında şunları kaydetti:

"Dış ticaret hacminde 557 milyon dolar ihracat, petrol ürünleri de dahil olmak üzere 154 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleşti. Kuveyt’e ihracatımız düzenli olarak artmaktadır. Zira 2017 yılında 457 milyon dolar olan ihracatımız 2019 yılı sonunda 557 milyon dolara yükselmiştir. 2020 yılında ise küresel salgının etkisiyle Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 11 düşerek 313 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız genel anlamda düşmüş olmasına rağmen başta gıda ürünleri ihracatı olmak üzere bazı kalemlerde 2020 yılında önemli oranlarda artış gözlemlenmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı 2020 yılı Eylül ayı öncü ihracat göstergelerine göre ise Kuveyt’e ihracatımız bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 42 artış göstermiştir. Bu durum, salgının etkisini nispeten atlatmış olan Türk ihracatçısının Kuveyt’e yeniden ciddi anlamda mal satmaya başladığının göstergesidir."