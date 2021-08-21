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Seyfi Dursunoğlu mezarı başında anıldı! Dava açan iki yeğeni mezarına gelmedi - Magazin haberleri

Seyfi Dursunoğlu mezarı başında anıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, mezarı başında anıldı. Usta sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anma törenine katılmadı

21.08.2021 - 13:50 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Huysuz Virjin' tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde mezarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun girişimiyle anıt mezara dönüştürülen Dursunoğlu, vefatının 1. yıl dönümünde anıldı.

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Dursunoğlu'nun anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

  • AJDA PEKKAN DA ZİYARETTE BULUNDU

    Usta sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmada bulunmadı. Okunan dualarla anılan Dursunoğlu'nun mezarına bir gün önce de Ajda Pekkan’ın ziyaret ettiği öğrenildi.

  • Seyfi Dursunoğlu’nun mirasını ÇYDD’ye bağışlaması sonrası iki yeğenin itiraz ederek başlayan hukuk süreci hakkında da konuşmaktan kaçınan Güliz Buyrukbilen, yapılan tören sonrası bulunduğu yerden ayrıldı.

  • MAHKEME SÜRÜYOR

    Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar'da oturduğu ev ile bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bıraktı. Dursunoğlu’nun vefatının ardından, noter huzurunda hazırlattığı vasiyeti yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek dava açtı.

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