Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuraklığın etkisiyle sessizliğe büründü - KIRŞEHİR

Türkiye'nin en önemli sulak alanları arasında yer alan 10 bin 700 metrekarelik Seyfe, Türkiye üzerinde kuşların iki göç yolundan birinin üzerinde bulunuyor.Başta flamingo, turna, leylek, ördek, kaz, çıkrıkçı olmak üzere onlarca kuş türü, kuzeyden güneye göç ederken su olması halinde Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde konaklayarak beslenme ihtiyaçlarını gideriyor.Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, AA muhabirine, son yıllarda kuraklık ve pınarlardan su girişi olmaması nedeniyle gölün temmuz ayında kurumaya başladığını söyledi.
Şu anda gölde su bulunmadığı için göçmen kuşların da alanı terk ettiğini belirten Çetiner, "Gölümüzde su yoksa maalesef kuşlarımız da yok. Yerel kuşlar var ama bizim için önemli olan göçmen kuşlarımızı da burada görmek. Bilhassa gölümüzün simgesi haline gelen flamingoları görememek bizi üzüyor." dedi.
Dünyadaki 4 kuş yolundan ikisinin Türkiye'de bulunduğunu, birinin de Seyfe Gölü üzerinden geçtiğini aktaran Çetiner, şunları kaydetti:
"Kuşlarımız eğer gölde suyumuz varsa o güzel ortamdan faydalanıp dinleniyor, barınmalarını sürdürüyor ve sonrasında yollarına devam ediyor. Bu yıl gölümüz geçmiş yıllara oranla en güzel sezonunu geçirdi. Genelde gölümüz yağışların etkisiyle temmuz ayı başına kadar suyla kaplanıyor. Seyfe Gölü Kuş Cenneti ile ilgili yapılan projeler hayata geçmeli. Bilhassa Yamula Barajı'ndan gelecek su hattını biz çok önemsiyoruz. Projesinde son aşamaya gelindi, bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!