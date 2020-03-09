09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyor - KONYA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Mustafa Kasap ustanın torna yardımı ile ahşap tabakları işlemesi- Mustafa ustanın işlediği malzemeleri tanıtması
Seydişehirli Mustafa ustanın elinde ahşap malzemeler sanata dönüşüyorKONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 27 yıldır ahşap ustalığı yapan Mustafa Kasap, ceviz ağacından ev eşyalarının yanı sıra dekoratif hediyelik ürünler yapıyor.Küçük yaşlarda ahşap işlemeciliğine gönül veren Kasap (61),ilerleyen yıllarda hobisini mesleğe dönüştürdü. Yaklaşık, 27 yıldır bu mesleğe gönül veren Mustafa Kasap, unutulmaya yüz tutmuş ahşap işlemeciliği sanatını gelecek nesillere aktarmak için çaba harcıyor.İlçedeki Marangozlar Sanayii'nde bulunan 200 metrekarelik atölyesinde çalışan Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ceviz ağacından torna ve el işlemeleriyle ev eşyalarının yanı sıra şekerlik, kahvaltılık tabaklar, çerezlik, servis tabağı, dibek, mumluk gibi süs eşyaları da ürettiğini bildirdi.Müşterilerinin ürettiği eşyalara büyük ilgi gösterdiğini anlatan Kasap, "Ürünlerimi ilçe dışında da tanıtarak farklı illerde belli bir pazar oluşturmayı hedefliyorum." dedi.Ahşap eşyaların diğer malzemelere göre daha sağlıklı ve estetik olduğunu dile getiren Kasap, "Ahşap malzemelerde kimyasal madde yok. Görünüm açısından da çok hoş. Vitrinleri süsleyebilecek özelliğe sahip ürünler. Üretim çeşitliliğini artırmayı istiyorum." diye konuştu.
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