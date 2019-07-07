Hasan Sel kimdir? soruları günün en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bunun sebebi ise, İstanbul Pendik'te kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir otomobilin önünü keserek araca ve aracın içerisindeki yolculara saldırıda bulunan kişiler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından trafik magandalarının Seydioğlu Baklavalarının sahibi Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı...

HAMİLE KADIN OLMASINA RAĞMEN SALDIRDILAR!

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, dün Pendik D-100 karayolu Tuzla istikametinde meydana gelen olayda; iddiaya göre H.S. idaresindeki otomobil emniyet şeridinden gidiyordu. H.S. bir süre sonra tekrar yola girmek için hamle yaptı. Ancak Y.B. idaresindeki otomobil onun yola girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine H.S. seyir halindeyken Y.B.'nin aracına yumrukla vurdu. Daha sonra o aracı takip edip önüne geçip durdu. Arkadan gelen Y.B. idaresindeki araç da arkadan çarparak durabildi.

Aracından inen H.S. arkadaki sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Y.B.'nin araçta hamile kadın olduğunu söyleyerek otomobilinin kapılarını kilitledi. Bunun üzerine öfkeli sürücü H.S. önce aracın yan dikiz aynasını tekme ile kırdı. Ardından da otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

TRAFİK MAGANDALARI BAKLAVICI ÇIKTI!

O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. Hasan Sel’in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu kaydedildi.

BAKLAVACI HASAN SEL'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Zanlı H.S.'nin il dışında olduğu ve telefon ile yapılan ilk mülakatında, “Annem şeker komasına girmişti. Ona yetişmek için acelem vardı. Ama o araç sürücüsü beni engelledi. İl dışındayım yarın gelip teslim olup ifademi vereceğim” dediği öğrenildi.