Seyahat yasağının kalktığı Kuşadası'na girişler arttı

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Kaymakam Sadettin Yücel, yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğünün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarından alınan verilere göre 11-15 Mayıs'ta ilçeye Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke tarafından ise 61 bin 193 olmak üzere toplam 72 bin 660 aracın giriş yaptığını bildirdi.

Giriş yapan araç ve kişilerin tümünün ilçede kalmadığını belirten Yücel, giriş yapan araç sayısına yakın oranda çıkışın da olduğunu kaydetti.