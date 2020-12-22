Seyahat yasağı var mı? Yılbaşında seyahat yasağı olacak mı? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yılbaşında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte şehirler arası seyahat yasağının olup olmayacağı araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede konuyla ilgili detaylar var.



YILBAŞINDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilen karara göre, sokağa çıkma yasağı olan sürede özen izin ile iller geçişlere izin veriliyor.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarında e-devlet üzerinden seyahat izin belgesi alabiliyor.

YILBAŞINDA İLLER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANABİLİR

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı için "Koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. " dedi.