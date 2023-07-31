Seyahat sırasında yaşanan yol tutması neden olur?
Kimi insanlar yolculuk esnasında mide bulantısı ve baş dönmesi gibi rahatsız edici semptomlar yaşar. Halk arasında yol tutması olarak bilinen bu duruma, hareket hastalığı denir ve beynin sinyalleri karıştırmasıyla meydana gelir.
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Bazı yolculuklar keyif verici olsa da bazıları halk tabiriyle 'yol tutması' nedeniyle oldukça rahatsız edici olabilir. Peki, bir seyahat sırasında ortaya çıkan bu durumun sebebi nedir?
Yol tutması olarak bilinen bu durumun adı aslında hareket hastalığı. Yolculuk esnasında gözleriniz, beyne hareketsiz olduğunuza dair sinyal gönderir ancak dengeden sorumlu iç kulak beyne farklı bir sinyal yollar.
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İç kulaktaki yarım daire şeklindeki kanallar, baş hareketleriyle hareket eden bir sıvıyı tutar. Bu sıvı yer çekimine ve hareketlere karşı duyarlıdır; beyne ayakta mı yoksa yattığına mı dair bilgi gönderir. İç kulaktan sonra gözlerden de bilgi aktarılır.
Beyniniz tüm bu verileri alır ve bir araya getirerek mantıklı bir çıkarım yapar. Ancak bazen beyin birbirini tutmayan sinyaller karşısında afallar.
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Yolculuk sırasında da yaşanan tam olarak budur; iç kulak sıvısı sallandığı için iç kulak beyne hareket edildiğine dair sinyal gönderir ancak gözler beyne hareket edilmediğini bildirir.
Sonuç olarak da beyin bu sinyalleri karıştırır ve ortaya hareket hastalığı çıkar. Bu durumdan muzdarip kişilerde; soluk cilt, baş dönmesi, mide bulantısı, konsantre olamama, hızlı nefes alma, baş ağrısı gibi belirtiler görülür.
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Peki, hareket hastalığını nasıl yönetebilirsiniz?
- Seyahate çıkmadan önce az yağlı, nişastalı yiyecekleri seçin. Midenizi rahatsız edebilecek ağır yemeklerden ve yağlı, baharatlı veya asitli yiyeceklerden kaçının. Alkol veya sigara içmeyin.
- Temiz hava alabileceğiniz bir yerde oturun.
- Telefonu, tableti veya kitabı bırakın. Bunun yerine, uzaktaki veya ufuktaki bir nesneye bakın.
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Bunlar dışında oturduğunuz yeri doğru seçmek de iyi bir fikirdir. Doğru bir koltuk seçtiğinizde hissedilen hareket halini en aza indirebilirsiniz.
Tekne: Üst güvertede teknenin ortasına oturun.
Otobüs: Bir cam kenarı seçin.
Araba: Ön yolcu koltuğuna oturun.
Yolcu gemisi: Geminin önüne veya ortasına doğru bir kamara ayırtın. Yapabiliyorsanız, suya daha yakın, daha düşük bir seviye seçin.
Uçak: Kanat bölümüne oturun.
Tren: Öne bakan bir pencere koltuğu seçin.
Kaynak: Cleveland Clinic, Webmd