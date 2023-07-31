Seyahat sırasında yaşanan yol tutması neden olur?

İç kulaktaki yarım daire şeklindeki kanallar, baş hareketleriyle hareket eden bir sıvıyı tutar. Bu sıvı yer çekimine ve hareketlere karşı duyarlıdır; beyne ayakta mı yoksa yattığına mı dair bilgi gönderir. İç kulaktan sonra gözlerden de bilgi aktarılır.

Beyniniz tüm bu verileri alır ve bir araya getirerek mantıklı bir çıkarım yapar. Ancak bazen beyin birbirini tutmayan sinyaller karşısında afallar.