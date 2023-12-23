Dünyanın en büyük seyahat rehberi 'Lonely Planet' 2024 yılında görülmesi gereken yerleri açıkladı
Dünyanın önde gelen seyahat rehberi olan 'Lonely Planet' 2024'ün en iyi gezi rotalarını açıkladı. Bu yıl listesinde yeni kategorilere yer veren 'Lonely Planet' görülmesi gereken 'Ülkeler, Şehirler ve Bölgeler' gibi çeşitli listeler oluşturdu
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2024'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN ÜLKELER
1. Moğolistan
2. Hindistan
3. Fas
4. Şili
5. Benin
6. Meksika
7. Özbekistan
8. Pakistan
9. Hırvatistan
10. Saint Lucia
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2024'TE GÖRÜLMESİ GEREKEN ŞEHİRLER
1. Nairobi, Kenya
2. Paris, Fransa
3. Montreal, Kanada
4. Mostar, Bosna-Hersek
5. Philadelphia, Pensilvanya
6. Manaus, Brezilya
7. Cakarta, Endonezya
8. Prag, Çek Cumhuriyeti
9. İzmir, Türkiye
10. Kansas City, Missouri
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BÖLGELER
1. Trans Dinarica Bisiklet Yolu
2. Kanguru Adası, Güney Avustralya
3. Donegal, İrlanda
4. País Vasco, İspanya
5. Güney Tayland
6. Swahili Sahili, Tanzanya
7. Montana, ABD
8.Saalfelden Leogang, Avusturya
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DEĞERLER
Bu bölgeler özellikle bütçe dostu olmasıyla dikkat çekiyor.
1. Ortabatı, ABD
2. Polonya
3. Nikaragua
4. Tuna Limes, Bulgaristan
5. Normandiya, Fransa
6. Mısır
7. İkarya, Yunanistan
8. Cezayir
9. Güney Gölleri ve Orta Otago, Yeni Zelanda
10. Gece trenleri, Avrupa
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN EN İYİ YERLER
Yenilebilir enerji kullanımı ve turizmi canlandırma adımlarıyla İspanya, sürdürülebilirlik açısından en iyi şehir seçildi.
1. Patagonya, Arjantin ve Şili
2. Grönland
3. Galler rotaları
4. Portekiz Yolu / Caminho Português de Santiago
5. Palau
6. Hokkaido, Japonya
7. Ekvador
8. Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Baltık Yolları
9. Güney Afrika'nın eco-lodge işletmeleri