"Seyahat kısıtlaması" sona erdi

Mardin'in giriş çıkış kısıtlamasının sona ermesinin ardından araç giriş çıkışları kontrollü sağlanıyor. Jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa'ya bağlanan kara yollarında kontrol noktaları oluşturdu. Sürücüleri durdurarak denetim yapan ekipler, sürücülerin ateşini ölçtükten sonra araçların geçişine izin verdi.

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