Seyahat yasağı hangi şehirlerde kalktı? Seyahat kısıtlaması hangi illerde devam ediyor? soruları 31 şehirde uygulanan seyahat kısıtlamasından etkilenen vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri arasında yer alan uygulamaya göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş ve çıkışlar kontrol ediliyor ve sadece görevli - izinli olan vatandaşların geçişine izin veriliyordu. Dün Cumhurbaşkanı Erodğan'ın yaptığı açıklama ile birlikte 30 büyükşehirden 7'si için bu kısıtlama kaldırıldı.

SEYAHAT KISITLAMASI KALKAN ŞEHİRLER

Alınan kararlara göre, 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış kısıtlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla bu uygulamanın dışında bırakılırken, geri kalan diğer illerde uygulama 15 gün daha devam edecek.

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

30 büyük il arasında bulunan 7 ilde seyahat kısıtlaması kalktıktan sonra, kısıtlamanın devam ettiği iller şöyler; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru linkine tıklayarak devam edin. Buradaki formu eksiksiz doldurun. Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Başvurusu kabul edilen yolcular, otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.