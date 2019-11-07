07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 15 milyon 697 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artarak 10 milyar 744 milyon 960 bin lira oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Nisan-Haziran 2019 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ikinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 artarak 19 milyon 324 bin olarak gerçekleşti.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 129 milyon 254 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 556 lira oldu.
Yurt içinde ikamet eden 15 milyon 697 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 artışla 10 milyar 744 milyon 960 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.
Yurt içi turizm harcamasının yüzde 92,7'sini (9 milyar 962 milyon 995 bin lira) kişisel, yüzde 7,3'ünü (781 milyon 965 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 64,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 26,6 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 3,4 ile sağlık takip etti.
Bu dönemde seyahate çıkanlar 95 milyon 253 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre 14 milyon 979 bin geceleme sayısıyla "kendi evi" ikinci sırada yer alırken, bunu 9 milyon 408 bin gecelemeyle "otel" izledi.
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