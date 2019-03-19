Netflix yapımı İngiliz dizisi Sex Education yayınlanan ilk sezonunun ardından seyircilerin aklında bir çok açık uçlu soru işareti bıraktı. İlk sezonunda beklentinin üstüne çıkan Sex Edecuation dizisi, yeni sezonda da büyük ilgi göreceği öngörülebilir. Peki, Sex Education yeni sezon tarihi belli oldu mu? Otis, diziden ayrıldı mı?

SEX EDUCATION YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix, yeni sezon bölümlerine dair henüz bir açıklama yapmadı fakat Sex Education dizisinin yeni sezon çekimleri 2019 yılının ilkbaharında başlayacak. Bu da gösteriyor ki Sex Education dizisi yeni sezonu ile 2019 yılının sonlarına ya da 2020'nin başlarında karşımızda olacak.

OTİS, DİZİDEN AYRILDI MI?

Netflix, Sex Education dizisinin ana oyuncu kadrosunun geri döneceğini onayladı. Demek oluyor ki, Asa Butterfield'in Otis olarak döneceği anlamına geliyor.

SEX EDUCATION DİZİSİNİN KONUSU

Netflix'in yapımcılığındaki İngiliz dizisi Sex Education, sekiz bölümden oluşuyor ve asosyal bir genç olan Otis Milburn'ü takip ediyor. Moordale adlı kasabada seks terapisti ebeveynleriyle birlikte yaşayan Otis, liseye geldiğinde onlar sayesinde cinsellik konusunda uzmanlaştığını fark eder ve bu uzmanlığını okulda popüler olmak için kullanmaya karar verir.

Yakın arkadaşı Maeve ile birlikte gizli bir seks terapisi kliniği kuran Otis, burada arkadaşlarının cinsellikle ilgili sorunlarını masaya yatırıp onlara danışmanlık verecektir. Ancak genç adam bu esnada kendisinin de esaslı bir terapiye ihtiyacının olduğunu keşfedecektir.

SEX EDUCATION OYUNCULARI

Laurie Nunn’ın yarattığı Sex Education’ın oyuncu kadrosunda Anderson'a Asa Butterfield, Alistair Petrie, Connor Swindells, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kedar Williams-Stirling ve Aimee-Lou Wood gibi isimler eşlik ediyor.